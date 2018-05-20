هيئة الأسرى: أوضاع حياتية مقلقة لـ 62 أسيرة في سجون الاحتلال

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الأحد، بأن 62 أسيرة موزعات بين معتقلي "الدامون" و"هشارون"، يعشن أوضاعاً صعبة للغاية، في ظل استمرار الإجراءات الاستفزازية والممارسات التعسفية التي تتخذها إدارة السجون بحقهن، خاصة مع بداية شهر رمضان المبارك.

وأوضحت الهيئة أن الأسيرات في معتقل "هشارون"، نقلن تذمرهن لمحامية الهيئة هبة إغبارية عقب زيارتها لهن، مبينات أن إدارة المعتقل قررت في الفترة الأخيرة تقليص الوجبات الرئيسية المقدمة لهن، بذريعة أن هناك نظاما جديدا يتم تطبيقه في كل السجون.

وأضافت الأسيرات أن غالبية الطعام المقدم لهن هو في الواقع تالف وغير صالح للاستهلاك البشري.

وأفادت الهيئة بأن الأسيرات في معتقل "الدامون" يتعرضن لمعاملة قاسية أثناء نقلهن بما يسمى عربة "البوسطة" من السجن الى المحاكم الإسرائيلية، حيث الإذلال والإهانة على يد قوات القمع، إضافة إلى الانتظار لساعات طويلة وهنّ مقيدات على كراس حديدية باردة، ولا يُسمح لهن خلالها بشرب الماء أو قضاء الحاجة.