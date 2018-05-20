عباس يدخل المشفى للمرة الثالثة خلال أسبوع لإجراء فحوصات

قال مصدر طبي فلسطيني إن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أدخل صباح الأحد مجدداً إلى المستشفى لإجراء فحوصات طبية.

وأضاف المصدر الطبي إن الرئيس عباس "نقل إلى وحدة تخطيط القلب في المستشفى الاستشاري برام الله لإجراء فحوصات لم يوضح ماهيتها"، وهي المرة الثالثة التي يدخل فيها المستشفى خلال أسبوع. بحسب وكالة الأناضول.

وكان عباس أدخل إلى قسم الطوارئ مساء السبت وأجريت له فحوصات عاجلة ثم أدخل إلى قسم الأشعة قبل أن يغادر المشفى، كما أنه أدخل قبل يومين إلى المشفى لإجراء عملية جراحية وصفت بـ "البسيطة في الأذن".

وتحدثت تقارير الصحافة "الإسرائيلية" أكثر من مرة عن التدهور في الحالة الصحية للرئيس عباس (83 عاما)، كما أنه لم يشارك الجمعة الماضي في أعمال القمة الإسلامية الطارئة في مدينة إسطنبول والتي خصصت لبحث قضية القدس والمجزرة "الإسرائيلية" في غزة.