الخليل: إصابة طفل في عينه جراء عبثه بالألعاب النارية

أصيب، اليوم الأحد، طفل يبلغ من العمر 12 عاما بجروح بليغة، جراء عبثه بالألعاب النارية في مدينة الخليل.

وذكرت الشرطة في بيان، أنه وبناء على معلومات وردت من قبل مستشفى الخليل الحكومي، مفادها دخول طفل يبلغ من العمر 12 عاما مصابا بجروح بليغة في عينه، على الفور تحركت الشرطة إلى المستشفى، للوقوف على ملابسات الحادث.

وأضاف البيان، ان سبب إصابة الطفل راجع إلى قيامه بالعبث بالألعاب النارية، وانفجار إحداها أمام وجهه، الأمر الذي أدى لإصابته بجروح بليغة في عينه، نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وناشد البيان المواطنين ضرورة مراقبة أبنائهم، وتوعيتهم بعدم التعامل نهائيا مع الألعاب النارية، والمفرقعات، نظرا لخطورتها الكبيرة على سلامتهم، منوها لضرورة سرعة الإبلاغ عن أي تاجر يقوم ببيع هذه الألعاب للمواطنين.