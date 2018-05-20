شهادات تكشف عن الفصل العنصري في مستشفيات الولادة الإسرائيلية

كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الأحد، عن شهادات موثقة لسياسات الفصل العنصري في مستشفيات الولادة الإسرائيلية بين العرب واليهود داخل إسرائيل.

ووفقا لتلك الشهادات التي رصدتها الصحيفة، فإن عددا كبيرا من المستشفيات الإسرائيلية تعتمد على سياسة الفصل بين النساء العربيات واليهوديات خلال عملية الولادة، مشيرةً إلى أنه في كثير من الحالات تقدم المستشفيات على هذه الخطوة بنفسها، وبعضها بطلب من اليهوديات.

وأشارت إلى أن تلك الوقائع تحدث في مستشفيات كبيرة بإسرائيل منها "سوروكا" في مدينة بئر السبع و"هعيمك" في مدينة العفولة وغيرها.

وتقول الصحيفة بأن هذه الظاهرة ليست بالجديدة ولكنها تجري تحت مراقبة وزارة الصحة، لافتةً إلى أنه تم مؤخرا تقديم شكاوى بهذا الشأن ودعوى قضائية من أربع نساء عربيات للمطالبة، طالبن فيها بحظر التمييز، وتعويضهن بمبالغ مالية.