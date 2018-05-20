خلال اعتصام..معلمون بغزة يطالبون "الأونروا" بثبيت أصحاب العقود

طالب معلمو العقود في مدارس وكالة الغوث في غزة، إدارة "الأونروا" بتثبيتهم على "قوائم التثبيت" في مدارس "الأونروا" ووفق عقود رسمية.

وشارك العشرات من المعلمين في الاعتصام الذي نظمه اتحاد الموظفين في "الأونروا"، صباح اليوم، والذين حملوا لافتات تطالب بإنهاء معاناتهم، لضمان حياة كريمة لهم ولعائلاتهم في ظل الحصار الخانق على قطاع غزة.

وقال محمد الغرة ممثل اتحاد "الأونروا" في غزة، إن إدارة "الأونروا" تتذرع بالعجز المالي لديها، مشيراً إلى أن دعم المانحين قد غطى معظم نسبة العجز.

واتهم الغرة في تصريخ خاص لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، "الأونروا" بالمراوغة وعدم الوضوح والشفافية في إظهار الرقم الحقيقي للمبالغ المدفوعة من قبل الدول المانحة، ما يضعها في "شبهة" قد تكون فيها حلقة مكملة في ظل الحصار المفروض على قطاع غزة.

وأشار الغرة، إلى المطلب الرئيسي للمعلمين تثبيتهم ومنحهم عقود عمل دائمة في أماكن الشواغر، لافتاً أنم مماطلات "الأونروا" حالت دون ذلك لتذرعها بحجة التقليصات والعجز الكبير.

وأظهر الغرة، تخوفه من إقدام إدارة "الأنروا" على الاستغناء عن المزيد من المعلمين بتغيير تشكيل الصفوف "متوسط الطلبة"، مبيناً أن رفع 1% من نسبة تشكيل الطلاب يعني الاستغناء عن 169 وظيفة.

وأوضح أن إدارة "الأونروا" تتذرع في ردها على مطالبنا باستمرار العجز المالي جراء التقليصات الأمريكية الأخيرة

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن عن قطع المساعدات الأمريكية عن الفلسطينيين، في حال عدم عودتهم إلى طاولة المفاوضات مع "إسرائيل".