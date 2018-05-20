287 مستوطنًا يهوديًا يقتحمون باحات الأقصى بالقدس

اقتحم مئات المستوطنين اليهود، باحات المسجد الأقصى بالقدس المحتلة، اليوم الأحد، وسط تأمين الشرطة الإسرائيلية الحماية الأمنية الكاملة لهم.

وأفادت مصادر في دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، بأن 287 مستوطنًا يهوديًا اقتحموا باحات الأقصى من جهة "باب المغاربة" (الخاضع لسيطرة الاحتلال منذ احتلال شرقي القدس عام 67) خلال الجولة الصباحية.

وأضافت أن هذا العدد الكبير من المقتحمين يأتي بسبب احتفالات اليهود بعيدهم العبري "نزول التوراة" أو "الشفعوت".

ولفتت النظر إلى أن شرطة الاحتلال أمنت الحماية لاقتحامات المستوطنين وتجوالهم في الباحات حتى خروجهم من "باب السلسلة"، مبينة أن عددًا من أبواب "الأقصى" شهدت صلوات جماعية وطقوس تلمودية لمجموعات من المستوطنين.