اتهامات إسرائيلية لحكومة نتنياهو بالمسؤولية عن انفجار أوضاع غزة

حمّل معلقون إسرائيليون حكومة بنيامين نتنياهو المسؤولية عن المواجهة المحتدمة بين المتظاهرين الفلسطينيين على حدود قطاع غزة وجيش الاحتلال، محذرين من أن عدم تغيير السياسة المتبعة تجاه القطاع، "قد تفضي إلى اندلاع حرب ضارة" مع حركة "حماس".

وشدد المعلقون على أن المستوى السياسي في إسرائيل، ولا سيما نتنياهو ووزير الأمن أفيغدور ليبرمان، يتجاهل تقديرات المستوى العسكري التي تحذّر من مغبة عدم العمل على تغيير البيئة الاقتصادية والإنسانية في غزة، بشكل يقلّص من فرص انفجار القطاع في وجه إسرائيل في أي لحظة.

وفي السياق، قال معلّق الشؤون العسكرية في قناة التلفزة الإسرائيلية العاشرة، ألون بن دافيد، إنه على الرغم من تمكّن جيش الاحتلال من منع المتظاهرين من تجاوز الحدود يوم الإثنين الماضي، إلا أنّ "كبار قادة الجيش يشعرون بقلق شديد إزاء تبعات المواجهة الحالية مع القطاع".

وأشار بن دافيد، في مقال نشره في موقع صحيفة "معاريف"، أمس السبت، إلى أن "منسوب القلق لدى قادة الجيش من تبعات التصعيد الأخير مع غزة، يفوق بشكل واضح القلق الذي ساد في أعقاب التصعيد مع إيران في سورية أخيراً"، مضيفاً "يتوجّب أن نحرص على أن يكون لعدونا في قطاع غزة ما يخسره، ففي حال ظلّت الأوضاع على ما هي عليه، فإنّ اليأس الذي يستبد بهذا العدو سيدفعه للانفجار ضدنا".

وتابع بن دافيد في مقاله أنه "في الوقت الذي يؤيد فيه جميع أعضاء المجلس الوزاري المصغر لشؤون الأمن، البدائل الهادفة إلى التخفيف من الأوضاع الاقتصادية الصعبة في قطاع غزة، وضمن ذلك تدشين ميناء عائم قبالة سواحل القطاع، على اعتبار أن هذا يمنع اندلاع مواجهة جديدة مع غزة، يحول نتنياهو وليبرمان دون إجراء نقاش جدي داخل المجلس حول القضية".

وأشار إلى أن "القيادات العسكرية الإسرائيلية توضح للمستوى السياسي المزايا الإيجابية التي ينطوي عليها تحسين الأوضاع الاقتصادية في القطاع، بهدف الحيلولة دون التمهيد لاندلاع حرب جديدة مع حماس".

ووفقاً لبن دافيد فإنه "على الرغم من أن الجيش الإسرائيلي بإمكانه حسم المواجهة ضد حماس بشكل أفضل مما كان في الحروب السابقة، إلا أنّ المشكلة تكمن في أن إسرائيل قد تضحّي بحياة الكثير من جنودها في الحرب المقبلة ضد الحركة، بدون أن تسهم هذه الحرب في تحسين مكانتها الاستراتيجية".