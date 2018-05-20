حماس: رفض "إسرائيل" لجنة التحقيق دليل على تورطها في جرائم حرب

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأحد، أن رفض الاحتلال الصهيوني تشكيل لجنة تحقيق دولية بشأن مجزرة نقل السفارة التي ارتكبها في الذكرى السبعين لنكبة شعبنا دليل على تورطه في جريمة حرب نفذها بحق السلميين الأبرياء.

وكانت "إسرائيل" قد رفضت تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في أحداث قطاع غزة الأخيرة وانتهاكات الاحتلال، بموافقة "مجلس حقوق الإنسان" في الأمم المتحدة، حيث قتلت "إسرائيل" أكثر من 120 فلسطينياً على الحدود مع القطاع، في أقل من خمسين يوماً.

وأوضح عبد اللطيف القانوع المتحدث باسم حركة حماس، في تصريح صحفي مقتضب، أن رفض الاحتلال لتشكيل اللجنة يؤكد على وحشيته وإمعانه في إرهاب وقتل شعبنا وضربه بعرض الحائط للمؤسسات الدولية والأممية واستخفافه بقرارتها.