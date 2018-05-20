بسبب "مسلسل"..السودان تحتج لدى مصر وتستدعي سفيرها

قدّمت الخرطوم "احتجاجا رسميا" لدى القاهرة على عرض مسلسل مصري يظهر أن بعض المصريين المقيمين في السودان متورطون في "الإرهاب".

وأعلنت وزارة الخارجية السودانية أنها استدعت سفير مصر في الخرطوم؛ للاحتجاج على عرض مسلسل "أبو عمر المصري" الذي يعرض في شهر رمضان.

وأضافت أنها قدمت "احتجاجا رسميا" لدى وزارة الخارجية المصرية، عبر سفارتها في القاهرة، على عرض المسلسل المقتبس من رواية تحمل العنوان نفسه.

وأورد بيان الخارجية السودانية أن المسلسل "يلصق تهمة الإرهاب ببعض المواطنين المصريين المقيمين أو الزائرين للسودان"، مضيفا أنه "لم يثبت تورط أي مواطن مصري مقيم بالسودان في أي حوادث إرهابية".

وتابع البيان بأن "هذا العمل المسيء للشعبين الشقيقين أساء بوجه خاص للوجود المسالم للمواطنين المصريين بالسودان، الذين هم موجودون بعلم السلطات المصرية وفقا لاتفاق تسهيل حركة المواطنين بين البلدين الشقيقين".

وطلبت الخارجية السودانية في بيانها من السلطات المصرية المعنية "المبادرة اتخاذ قرار مناسب يضع حدا أمام محاولات البعض العبث بمصالح ومكتسبات البلدين الشقيقين".

وشهدت العلاقات بين الخرطوم والقاهرة توترا في الأشهر الأخيرة، وكان الرئيس السوداني عمر البشير اتهم القاهرة بدعم معارضين سودانيين، فيما اتهمت وسائل إعلام مصرية الخرطوم مرارا بإيواء عناصر في جماعة الإخوان المسلمين التي تعتبرها القاهرة "إرهابية" منذ الانقلاب العسكري عام 2013.