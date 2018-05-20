حصيلة نهائية.. 110 قتلى و3 ناجين جراء كارثة "طائرة كوبا"

قال وزير المواصلات الكوبي، أديل إيزكيردو، إن 110 أشخاص، بمن فيهم 5 أطفال لقوا حتفهم جراء تحطم طائرة ركاب من طراز "بوينغ 737" في كوبا.

وأفاد الوزير بأن ثلاثة أشخاص نجوا من الكارثة وهم في أحد مستشفيات العاصمة هافانا وحالاتهم حرجة.

وأكد إيزكيردو وجود خمسة أجانب على متن الطائرة المنكوبة اثنان منهم من الأرجنتين وواحدة من المكسيك واثنان آخران من الصحراء الغربية. وكان طاقم الطائرة مكونا من ستة أشخاص وكلهم مكسيكيون.

وتحطمت "بوينغ 737"، التي كانت تنفذ رحلة داخلية، يوم الجمعة، بعيد إقلاعها من مطار "خوسيه مارتي" الدولي بهافانا، وذلك لأسباب لم يتم تحديدها بعد. وسقطت الطائرة في منطقة زراعية بين المطار وبلدة سانتياغو لاس فيغاس الواقعة على بعد 20 كلم جنوبي هافانا.

وقال إيزكيردو إن أحد الصندوقين الأسودين التابعين للطائرة تم العثور عليه، مضيفا أن وزارة المواصلات أنشأت لجنة للتحري في أسباب الكارثة.

وذكر الوزير أن الخبراء تمكنوا من تحديد هوية عشرة ضحايا، موضحا أن عملية التعرف على جميع الجثث ستستغرق عدة أسابيع.