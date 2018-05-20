الاحتلال يشن حملات دهم ويعتقل شابين من رام الله

اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الاحد، شابين من بلدة دورا القرع قضاء رام الله وشنت حملات دهم في عدة مناطق بالضفة الغربية.

وافادت مصادر محلية ان جنود الاحتلال اعتقلوا الشابيْن نسيم روحي حمدان، ومحمود جمال المصري من قرية دورا القرع شمال رام الله.

وداهمت قوة للاحتلال عددًا من منازل تعود لعائلة أبو محميد، قرب معسكر "الفرديس" شرق بيت لحم، ومنطقة ابو نجيم شرق المدينة وبلدة العساكرة شرق المحافظة.

وقررت سلطات الاحتلال إغلاق حاجز الجلمة العسكري شمال جنين لمدة يومين بحجة حلول "الأعياد اليهودية" .

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في الحيْ الشرقي لبلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة . فيما اقتحمت قوة احتلالية بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.