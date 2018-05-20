أجواء حارة وجافة حتى نهاية الأسبوع

توقعت دائرة الارصاد الجوية، بأن يطرأ انخفاض على درجات الحرارة اليوم الاحد، مع بقاء البلاد تحت تأثير موجة الحر حيث يكون الجو حاراً الى شديد الحرارة وجافاً ومغبراً في بعض المناطق، وتبقى درجات الحرارة اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

وهذه الليلة تكون الأجواء صافية الى غائمة جزئياً وحارة في معظم المناطق، والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الاثنين، يطرأ انخفاض طفيف اخر على درجات الحرارة مع بقاء الجو حار الى شديد الحرارة وجافاً ومغبراً في بعض المناطق، وتبقى درجات الحرارة اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

والثلاثاء، يكون الجو حاراً الى شديد الحرارة وجافاً ومغبراً في بعض المناطق، حيث يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والاربعاء، يطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقاء الجو حار الى شديد الحرارة وجافاً ومغبراً في بعض المناطق، وتبقى درجات الحرارة اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين خلال موجة الحر من :

1- التعرض لاشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة اثناء ساعات الذروه ما بين الساعه الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً.

2- خطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الاعشاب الجافة.