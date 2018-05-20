3 حلول مهمة تقيك عطش نهار رمضان

كشف الدكتور فهد الخضيري، أستاذ وعالم أبحاث في تخصص المسرطنات، عن ثلاثة أشياء يتوجب وجودهم على مائدة السحور الرمضانية لفوائدها الكبيرة في تقليل الإحساس بالعطش في نهار رمضان.

نصح “الخضيري” الصائمين بتناول التمر واللوز واللبن في وجبة السحور، مشيراً إلى أن هذه الأطعمة تقلل من الإحساس بالعطش لاحتوائها على البوتاسيوم.

وقال مغرداً عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة “تويتر”: “أما الوجبات السريعة فإنها تحتوي على الصوديوم الذي يزيد العطش”.

وأضاف أن الإكثار من الماء الصافي عند الإفطار ضروري جداً لإزالة الأملاح المترسبة بالكلى قبل البدء بالأكل، بمعدل 3 أكواب كبيرة من الماء.

وتابع أن الأقوال بأن شرب الماء الكثير عند الإفطار يتسبب في تليف الكبد هي مجرد شائعات، مفسرًا ذلك بأن الماء الذي نشربه لا يمر بالكبد؛ ولا يليّفها، وهو ضروري جداً، وإن الذي حذّر من شرب الماء عند “الفطار” مدعيا تسببه في تليّف الكبد لا يعرف شيئا في الطب.