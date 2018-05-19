سبعة أسرار لإنقاص الوزن في رمضان اقرأ المزيد من اليوم الثامن : سبعة أسرار لإنقاص الوزن في رمضان http://alyoum8.net/news/21410

يخشى الكثير من الأشخاص من اكتساب الوزن الزائد في شهر رمضان المبارك٬ لما تحتويه الموائد الرمضانية من أطباق شهية. ولكن يمكنك تجنب هذه المشكلة مع اتباع هذه النصائح الغذائية التي تساعدك على خسارة الوزن بدلاً من كسبه. المشي قبل الإفطار إن المشي لساعة كاملة قبل موعد الإفطار بساعتين له تأثير رائع على الجسم ورشاقته٬ لأن الجسم أثناء الصيام يعاني نقصاً كبيراً في السكر المحرّك للطاقة٬ وبالتالي فإن المشي يتطلب طاقة إضافية تُجبر الجسم على حرق الدهون الزائدة فيه٬ وبالتالي خسارة الوزن. تناول صنف واحد على الإفطار إن تناول صنف واحد وعدم التنويع بالأصناف على وجبة الإفطار أمر مهم جداً لإنقاص الوزن ولاسيما إذا كانت الوجبة المختارة تحتوي على البروتينات كاللحوم أو الدجاج والخضار. وينصح بعدم دمج البروتين مع النشويات كالأرز أو المعكرونة لتجنب كسب الكيلوغرامات. تجنب العصائر المحلاة والمشروبات الغازية عليك تجنّب المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من من السّكر لأنها تحتوي على الكثير من السُّعرات الحراريّة ، والاعتماد بشكل كبير على الماء، بالإضافة إلى عصائر الفواكه الطبيعيّة غير المحلّاة. الابتعاد عن المقرمشات بعد الإفطار المقرمشات والمكسرات من أخطر ما يُفسد وزنكِ في رمضان، خصوصاً عند تناولها أثناء متابعة المسلسلات. فاحرصي على استبدال المقرمشات غير الصحية بحفنة من حبات اللوز٬ أو الفاكهة المجففة. استبدال الحلويات بالفواكه استبدلي الحلويات الغنية بالسعرات الحرارية٬ بالفواكه، مثل البطيخ والشمام وغيرها، والتي تمنحك جسمك الكثير من الفيتامينات والمعادن والألياف الغذائيّة والفوائد الصحيّة، كما يُمكن اعتماد بعض أنواع الحلويّات المصنوعة في المنزل بطريقة معدّلة بحيث تحتوي على سعرات حراريّة أقل، دون المبالغة في تكرار تناولها. الحرص على تناول وجبة السحور تساعد وجبة السحور على الشعور بالشبع لفترة أطول وتمكنك من تحمّل الصيام. ولكن هناك عدة معايير يجب توافرها في وجبة السحور لتكون صحية ومشبعة في ذات الوقت، وهي أن تكون وجبتكِ مكونة من كربوهيدرات مع البروتين والدهون الصحية. ويفضّل الابتعاد عن تناول الأطعمة المملحة في السحور، فبخلاف أنها سوف تجعلك تشعرين بالعطش في نهار رمضان، فإنها ستساعد على زيادة وزنك نتيجة احتباس الماء داخل الجسم. تناول شراب الليمون مع البقدونس إن تناول شراب الليمون مع البقدونس بشكل يومي بعد فترة التراويح يسرّع عملية الهضم٬ ويعمل على حرق الدهون والسعرات الحرارية .