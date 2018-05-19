الشعبية: قرارات مجلس حقوق الإنسان صفعة جديدة على وجه الاحتلال وداعميه

ثمّنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القرارات التي اتخذها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المنعقد في جنيف، والتي نصت على الإدانة الصريحة للجرائم التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني والمشاركين في مسيرات العودة بقطاع غزة، مطالبة بإيفاد لجنة تحقيق دولية مستقلة تحقق في جميع الانتهاكات للقانون الدولي والإنساني.

ورأت الجبهة أن مثل هذا القرار يمثّل صفعة جديدة توجه لدولة الاحتلال وشريكتها الإدارة الأمريكية التي تؤيد وتدعم ارتكاب هذه الجرائم وغيرها من اعتداءات بحق الشعب الفلسطيني.

واعتبرت الجبهة القرار إضافة مهمة للرصيد القانوني والأممي المؤيد للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، والذي يؤكد من جديد على ضرورة وضع حد للجرائم الإسرائيلية وملاحقة مرتكبيها. كما يبين الحاجة الماسة لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من الاعتداءات والجرائم التي ترتكبها بحقه دولة الاحتلال.

وأكدت الجبهة أن التوحد الأممي الواضح في إدانة الجرائم الإسرائيلية بحق شعبنا يتطلب توفير عوامل النجاح له داخلياً من خلال موقف فلسطيني موحد، وخطوات جادة لإنهاء الانقسام، لأنها باتت ضرورة أكثر من أي وقتٍ كي نتمكن من العمل على متابعة تنفيذ هذه القرارات وغيرها على أرض الواقع.