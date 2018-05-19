مسؤول عسكري سابق يدعو لاستغلال وضع حماس والتوصل لاتفاق معها

صرح ما يسمى بــ "قائد المنطقة الجنوبية" الأسبق، بجيش الاحتلال، اللواء احتياط دورون ألموج، أنه يجب استغلال ما وصفه "الوضع الصعب" لحركة حماس، والتوصل معها إلى اتفاق.

و ادعى ألموج، في تصريحات لصحيفة "معاريف" العبرية، مساء اليوم السبت، إن "حركة حماس تعاني من أوضاع صعبة للغاية، وانها توصلت لمرحلة تراجع غير مسبوق منذ قيامها".

وبحسب الصحيفة العبرية، زعم اللواء ألموج، أن "حماس لم تحقق أي انجاز من مسرات العودة، وأنها تعاني من مشاكل على الحلبة الداخلية والإقليمية والدولية".

وأضاف، أن "حماس اليوم تعيش مرحلة صعبة، وهي بحاجة إسرائيل بشكل يومي، وعلى إسرائيل استغلال ذلك، للتوصل الى هدنة تتراوح مدتها من 10 – 15 سنة".

وأشارالموج، الى أنه يمكن بسهولة التوصل إلى هذا الاتفاق بوساطة مصر أو السلطة الفلسطينية، أو الولايات المتحدة الأمريكية.