هآرتس: واشنطن تعمل على صياغة مبادرة لمعالجة أزمات غزة

كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، مساء اليوم، عن تحركات أمريكية، لصياغة مبادرة دولية واقليمية لمعالجة أزمات قطاع غزة الإنسانية.

ونقلت الصحيفة العبرية، عن صحيفة الحياة اللندنية، أن شخصيات رفيعة من الإدارة الأمريكية، زارت مؤخرا عدة دول عربية، من أجل اقامة لجنة مستقلة، مكونة من شخصيات غير محسوبة على التنظيمات بغزة، لتولي ادارة قطاع غزة.

وذكرت الصحيفة، أن المبادرة الأمريكية تشمل اقامة لجنة مستقلة، لإدارة شؤون القطاع، يتم تمويلها بشكل مباشر من اوروبا وأمريكا.

وأضافت الصحيفة العبرية، أن الدولة العربية التي تم فيها التنسيق لأقامه هذه اللجنة، هي مصر، بسبب القرب الجغرافي بينها وبين غزة.

وأشارت صحيفة هآرتس، الى أن السلطة الفلسطينية عبرت عن غضبها من هذا المقترح، بدعوى أن أمريكا تحاول بذلك الضغط على رئيس السلطة عباس، للقبول بشروط التسوية الأمريكية، بين السلطة و"إسرائيل".