مظاهرة في حيفا بعد كسر شرطة الاحتلال ساق مدير مركز مساواة

يشارك في هذه الاثناء العشرات من المواطنين والاهالي بمظاهرة احتجاجية امام مركز الشرطة في مدينة حيفا ، وذلك بمبادرة لجنة المتابعة للجماهير العربية .

ويشارك في المظاهرة شخصيات سياسية من بينها ، رئيس القائمة المشتركة أيمن عودة، وأحمد الطيبي وجمال زحالقة ويوسف جبارين وعايدة توما، وناشطين اجتماعيين حيث تأتي هذه المظاهرة احتجاجا على "ما قامت به الشرطة امس من اعتقالات واصابات بصفوف المتظاهرين" . وشهدت مدينة حيفا مظاهرة كبيرة امس الجمعة تضامنا مع قطاع غزة .

وكان من بين المعتقلين رئيس مركز مساواة المحامي جعفر فرح، والذي أصيب بكسر في ركبته خلال التحقيقات معه في مركز الشرطة وهو الآن ما زال يرقد في مشفى روتشيلد بني تسيون بحيفا ومعتقل هناك .

ويطالب المتظاهرين الافراج عن المعتقلين ال21 الذين اعتقلتهم الشرطة الاسرائيلية امس خلال مظاهرة ضد ما يقوم به الجيش الاسرائيلي ضد سكان قطاع غزة وتقول اسرة مدير مركز مساوة لحقوق الانسان جعفر فرح بان الشرطة الاسرائيلية قامت بكسر ساق جعفر وهو داخل المعتقل.