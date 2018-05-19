ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

7 Menu
  1. الرئيسية
  2. القدس
  3. عرض الخبر

الاحتلال يزعم اعتقال خلية بالعيسوية نفذت عمليات ضد شرطة الاحتلال

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 21:08 - 19 مايو 2018
شرطة الاحتلال شرطة الاحتلال
مشاركة

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، خلية شبان فلسطينيين، من بلدة العيسوية شرقي القدس؛ بزعم تنفيذها عمليات.

وذكرت صحيفة معاريف العبرية تحت بند سمح بالنشر مساء السبت أن الخلية مسؤولة تنفيذ عدة عمليات ضد شرطة الاحتلال وقوات حرس الحدود، بالقدس خلال الشهر الماضي.

وقالت الصحيفة العبرية، ان الخلية مكونة من ثلاثة شبان، يعملون بشكل منظم، ويخططون بشكل مسبق لكل عملية، وينفذونها من خلال تنسيق بينهم.

وأضافت أن الشبان قاموا بإلقاء العديد من الزجاجات الحارقة تجاه قوات الشرطة الإسرائيلية، وقاموا بمراقبة تحركات قوات الشرطة وحرس الحدود، بالإضافة الى المشاركة في المواجهات اليومية والقاء الحجارة.

متعلقات