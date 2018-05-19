الاحتلال يزعم اعتقال خلية بالعيسوية نفذت عمليات ضد شرطة الاحتلال

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، خلية شبان فلسطينيين، من بلدة العيسوية شرقي القدس؛ بزعم تنفيذها عمليات.

وذكرت صحيفة معاريف العبرية تحت بند سمح بالنشر مساء السبت أن الخلية مسؤولة تنفيذ عدة عمليات ضد شرطة الاحتلال وقوات حرس الحدود، بالقدس خلال الشهر الماضي.

وقالت الصحيفة العبرية، ان الخلية مكونة من ثلاثة شبان، يعملون بشكل منظم، ويخططون بشكل مسبق لكل عملية، وينفذونها من خلال تنسيق بينهم.

وأضافت أن الشبان قاموا بإلقاء العديد من الزجاجات الحارقة تجاه قوات الشرطة الإسرائيلية، وقاموا بمراقبة تحركات قوات الشرطة وحرس الحدود، بالإضافة الى المشاركة في المواجهات اليومية والقاء الحجارة.