الاحتلال ينظر يوم 25 مايو في الإفراج عن الأسير عويسات

قال محامي هيئة الأسرى كريم عجوة، اليوم السبت، إن الأسير المريض عزيز عويسات، ما زال وضعه الصحي صعبا وخطيرا، وهو يعيش على اجهزة التنفس، والتخدير، في غرفة العناية المكثفة في قسم القلب في مستشفى "أساف هروفيه" الاسرائيلي.

وأضاف عجوة الذي تمكن من زيارة عويسات في أسره بالمستشفى، أنه تم تحديد جلسة للنظر في طلب هيئة شؤون الاسرى الافراج المبكر والعاجل عن الاسير عويسات لأسباب صحية وذلك يوم 25 ايار الجاري في محكمة الصلح بالرملة.

وكان الأسير عويسات قد خضع لعملية جراحية في القلب في مستشفى "تل هشومير" يوم 9 أيار الجاري حيث تم تركيب جهاز على القلب إثر إصابته بجلطة حادة.

وقال المحامي عجوة "إنه بتواصل مع مصلحة السجون تم الحصول على الموافقة بزيارة عائلة الأسير عويسات، حيث تمكن شقيقه وابنه من زيارته أمس الجمعة.

يشار إلى أن الأسير عويسات (53 عاما) من سكان جبل المكبر بالقدس المحتلة، والمحكوم بـ30 سنة منذ تاريخ اعتقاله عام 2014، قد تعرض لاعتداء وحشي على يد قوات قمع تابعة لمصلحة السجون يوم 2 أيار الجاري في سجن "ايشل" على إثر اتهامه بضرب احد الضباط خلال عملية تفتيش جرت في السجن، حيث تم الاستفراد به بعد اخراجه من السجن، والاعتداء بشكل وحشي عليه، ما أدى إلى إصابته بجلطة حادة وتعطل عمل القلب