تركيا تنقل مجزرة "إسرائيل" في غزة إلى أجندة المجلس الأوروبي

نقل الوفد التركي المشارك في الاجتماع الوزاري الـ 128 لمجلس أوروبا، الذي انعقد الجمعة بمدينة هيلسنغورالدنماركية، ملف نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس المحتلة، والمجزرة التي ارتكبتها "إسرائيل" على حدود قطاع غزة، إلى أجندة المجلس.

و قال السفير التركي الدائم لدى المجلس أردوغان إيشجان، على هامش الاجتماع إن وفد بلاده دعا خلال الاجتماع إلى إدانة الهجمات الإسرائيلية بغية عدم تكرارها، والوقوف ضدها.

وأكد إيشجان أنه باستثناء تركيا، لم تظهر أي دولة من الدول الأعضاء في المجلس الأوروبي البالغ عددها 47 دولة، أي ردة فعل تجاه المجزرة التي ارتكبتها "إسرائيل" في غزة.

وارتكب جيش الاحتلال، الاثنين والثلاثاء الماضيين، مجزرة دامية بحق المتظاهرين السلميين على حدود قطاع غزة، استشهد فيها 62 فلسطينيا وجرح 3188 آخرون.

وكان المتظاهرون يحتجون على نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس المحتلة، الذي تم الاثنين، ويحيون الذكرى الـ 70 لـ "النكبة" الفلسطينية.