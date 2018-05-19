الشرطة تعتزم سحب مكبرات الصوت من الباعة المتجولين بغزة

أكد المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية في غزة أيمن البطنيجي، أن الشرطة تلقت عددًا من شكاوى المواطنين، بخصوص الأصوات الصاخبة للباعة المتجولين، التي تساهم في "تكدير السكينة العامة وإلحاق الضرر بالمواطنين" على حد قوله.

وأوضح البطنيجي، أن الشرطة تعتزم سحب مكبرات الصوت من الباعة المتجولين، ليبقوا على حالهم دون هذه الأصوات التي وصفها بالمزعجة.

وقال البطنيجي: "تلقت الشرطة الفلسطينية العديد من الشكاوى التي تخص إزعاجهم من قبل الباعة المتجولين الذين يستخدمون مكبرات الصوت الصاخبة، وتعمل الشرطة على حماية السكينة العامة في المجتمع، إذ يمنع القانون الفلسطيني هذا الصخب والإزعاج من قبل هؤلاء الباعة".

وأضاف البطنيجي، أن الشرطة ليست ضد البيع في الطرقات والأحياء المختلفة، لكن دون أن يكون هذا البيع سببًا للاعتداء على السكينة العامة وإزعاج المواطنين في الليل والنهار.