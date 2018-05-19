صحيفة عبرية: ليبرمان ينهي عامين في وزارة الحرب ولا يتمتع بخبرة عسكرية

ينهي وزير جيش الاحتلال أفيغدور ليبرمان، هذا الأسبوع عامين في وزارة الحرب الاسرائيلية ، وذلك وفق ما قالته صحيفة هآرتس، هذا اليوم.

وأكدت الصحيفة في تقريرها، إن وزير الحرب، لا يمتلك أي خلفية عسكرية، مشيرةً إلى أنه كان يعمل نادلا في أحد المطاعم الاسرائيلية، قبل دخوله الحياة السياسية.

ونقلت الصحيفة العبرية، عن شخصيات كبيرة في المنظومة الأمنية، وضباط كبار في وزارة الجيش، أن ليبرمان لا يعاين الوثائق والأوراق التي تعرض عليه للتوقيع، وأنه يبقى صامتا في جلسات الكابينت، خصوصا التي تكون بحضور رئيس الأركان.

ووفقا لهآرتس يصف قادة المؤسسة الأمنية الوزير ليبرمان، بـالكسول، ويؤكدون أن النقاشات معه تكون سطحية وبسيطة نظرًا لخبرته العسكرية المتواضعة.

وذكرت صحيفة هآرتس أن الجمهور الاسرائيلي، ليس معجبا بشخصية ليبرمان مثل سابقيه بهذه الوظيفة، وذلك لأنه هدد باغتيال إسماعيل هنية خلال 48 ساعة، في حال تم تعيينه وزيرا للجيش، إذا لم يقم بإعادة الجنود الصهاينة لم يفعل ذلك بعد تعيينه.