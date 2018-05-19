"أسطول الحرية" يطلق سفن كسر الحصار عن غزة

أعلنت "اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة" ، عن انطلاق سفن كسر الحصار عن قطاع غزة، الذي ينظمه تحالف أسطول الحرية، تحت عنوان :"الحق بمستقبل عادل لفلسطين"، وذلك من ميناء العاصمة الدنماركية كوبنهاجن.

وقالت اللجنة في تصريح صحفي اليوم ، ان "السفن ستنطلق تجاه أحد الموانئ الألمانية، بعد غد الاثنين وستتابع الابحار عبر المحيط الأطلسي ومن ثم البحر المتوسط لمدة شهرين.

وشددت اللجنة على أن الأسطول سيتوقف خلال رحلته في موانئ أوروبية، حتى الوصول إلى غزة، متوقعة وصول الأسطول نهاية حزيران المقبل.

وقال العضو المؤسس في أسطول الحرية زاهر بيراوي ، إن "هذه المحاولة الجديدة لكسر الحصار عن غزة تؤكد إصرار المتضامنين الدوليين على تحقيق هدفهم في كسر الحصار، وفضح السياسات الإسرائيلية وانتهاكاتها المتكررة لحقوق الفلسطينيين.

وأضاف بيراوي: "لتحقيق هدف الأسطول، ستترافق معه حملة اعلامية وسياسية للضغط على فارضي هذا الحصار الظالم، وللتعريف بمعاناة غزة ولمطالبة الدول الأوروبية بممارسة دورها في تمكين الفلسطينيين في غزة من التحرك من وإلى بلدهم بحرية تامة سواء عبر البر او الجو او البحر أسوة ببقية الشعوب في العالم".

وأوضح أن هذه السفن ستحمل على متنها العشرات من الشخصيات العامة والنشطاء من دول مختلفة، بعضهم سيشارك بين الموانئ الأوروبية، وعشرات منهم سيشاركون في الجزء الأخير من الرحلة إلى غزة.