"معاريف" تكشف المهام السرية التي قام بها منسق الاحتلال السابق مردخاي

ذكرت مصادر إعلامية عبرية، اليوم السبت، تفاصيل أنشطة قام بها منسق حكومة الاحتلال في الارضي الفلسطينية يوآف مردخاي خلال فترة عمله.

وكشفت صحيفة “معاريف” العبرية أن مردخاي، أصبح مؤخرا المبعوث الخاص، لكل من رئيس الحكومة نتنياهو، ووزير الحرب ليبرمان، ورئيس جيش الاحتلال آيزنكوت، ورئيس الموساد، في عدة قضايا وملفات مهمة بالشرق الأوسط، مشيرة إلى أن رئيس الموساد كلّف مردخاي، بعدة مهمات وزيارات سرية في الدول العربية، ولم تفصح الصحيفة عن هذه الزيارات والمهمات.

وبحسب ادعاءات الصحيفة فقد زار مردخاي غالبية العواصم العربية، في زيارات غالبيتها ذات طابع سري، وقام هناك بمهمات سرية باسم الحكومة الإسرائيلية، وجيش الاحتلال، والموساد والشاباك، منوهة إلى أن مردخاي كان يعمل أحياناً كمبعوث لحكومة الاحتلال ووزارة خارجيتها، لدى دول الاتحاد الأوروبي، في القضايا التي تخص الفلسطينيين، وكذلك لعب دورا مهما في تنسيق المواقف مع الإدارة الأمريكية، مع جيسون جرانبلات، وجيرارد كوشنير.

وأضافت، أن مردخاي أصبح مؤخرا عنصرا مركزيا في الساحة الفلسطينية، ولعب دورا مهما في التنسيق بين الجهات الأمنية الإسرائيلية، والأجهزة الأمنية الفلسطينية، مشيرة إلى أن مردخاي كانت تربطه علاقات شخصية قوية، مع كبار الضباط والشخصيات الأمنية في السلطة الفلسطينية، حسب زعم الصحيفة.

وتابعت: “مردخاي لعب دورا مهما، في البحث والكشف عن الأسرى الإسرائيليين لدى حماس بغزة، واتخذ العديد من القرارات، للضغط على حماس وأسراها في السجون الإسرائيلية، وهو صاحب قرار منع أهالي أسرى حماس من زيارة أبنائهم وصاحب فكرة وقف التحويلات الطبية، وأيضا صاحب قرار اختطاف قيادات حركة حماس بالضفة، من أجل استغلال ذلك للإفراج عن الأسرى الإسرائيليين”.