استشهاد مواطن متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال شمال غزة

استشهد اليوم السبت الشاب احمد العبد أبو سمرة من جبالياً، متأثراً بجراحه التي أصيب بها في يوم مليونية العودة الكبرى.

وأفاد الناطق باسم وزارة الصحة في غزة د. أشرف القدرة "ارتقاء الشهيد أحمد العبد أبو سمرة 21 عاماً من جباليا النزلة، في مجمع الشفاء الطبي متأثرا بجراحه التي أصيب بها يوم الاثنين الماضي شرق جباليا".

يشار إلى أن مواطنين استشهدا صباح اليوم السبت، متأثران بإصابتهما برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال مشاركتهما في مسيرة العودة الكبرة يوم الاثنين الماضي.

وأعلنت وزارة الصحة استشهاد المواطن معين الساعي (58 عاما) من مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال "الإسرائيلي" خلال مشاركته بمسيرة العودة يوم الاثنين الماضي شرق مدينة غزة.

وأشارت إلى ان المواطن محمد مازن عليان 20عاماً، استشهد في مستشفى القدس متأثرا بجراحه التي أصيب بها يوم الاثنين الماضي شرق البريج.

وشهد يوم الاثنين الماضي مسيرة ضخمة في قطاع غزة على طول السياج الزائل مع الأراضي المحتلة تزامناً مع نقل السفارة الأميركية من "تل أبيب" إلى مدينة القدس المحتلة، ولإحياء ذكرى يوم النكبة الفلسطينية وانطلقت المسيرة تحت شعار "مليونية العودة".

يُشار إلى أن 64 مواطناً استشهدوا يوم الاثنين الماضي برصاص الاحتلال وأصيب أكثر من 3000 آخرين، وبذلك يرتفع عدد شهداء مسيرات العودة منذ انطلاقها حتى الآن إلى 114 شهيداً.