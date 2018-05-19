تيلرسون: سياسة ترامب تعيش أزمة أخلاقية

حذر وزير الخارجية الأمريكي السابق ريكس تيلرسون، من أزمة متنامية في "الأخلاق والنزاهة" بالحياة السياسية الأمريكية، في انتقاد واضح للرئيس دونالد ترمب.

وقال تيلرسون، خلال كلمة أمام خريجي معهد فيرجينا العسكري، الخميس، "عندما أتأمل حالة ديمقراطيتنا الحالية، ألاحظ أزمة متنامية في الأخلاق والنزاهة".

وأضاف "إذا لم نواجه أزمة الأخلاق والنزاهة كأمريكيين في مجتمعنا وبين قادتنا على مستوى القطاعين العام والخاص، فإن الديمقراطية الأمريكية ستشهد سنوات انحدار" لافتا إلى أن الالتزام بالحقائق يقوي تحالفات أمريكا مع الديمقراطيات الأخرى في العالم.

ولم يذكر تيلرسون، الذي عزله ترمب في مارس/ آذار الماضي بعد أقل من عام في منصبه، ترمب بالإسم، لكنه انتقد بعض سياسات الإدارة الحالية، ومن بينها الموقف الأمريكي تجاه ملف التجارة الحرة.

ولم تمض العلاقات بين ترمب وتيلرسون على نحو جيد، بحسب تقارير صحفية، حيث كان وزير الخارجية السابق غير راض عن بعض سياسات ترامب مثل انسحابه من الاتفاق النووي.

وأقال ترمب تيلرسون بشكل مفاجئ عبر تغريدة نشرها على "تويتر" في مارس/ آذار الماضي. واستبدل ترامب تيلرسون بمدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية السابق مايك بومبيو، الذي يتبنى نهجا أكثر تشددًا من تيلرسون وخاصة تجاه إيران.