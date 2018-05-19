هنية: مسيرة العودة فرضت قضية حصار غزة بقوة أمام العالم



دعا رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية اليوم السبت، أجهزة السلطة إلى رفع القبضة الأمنية عن أهالي الضفة الغربية، وإطلاق العنان للفصائل والشعب الفلسطيني.

وقال هنية في كلمة له أثناء مشاركته بمسيرة العودة شرق مدينة غزة اليوم السبت: "إن شعبنا في الضفة الغربية لا يقل شجاعة وحماسة ورجولة عن إخوانهم في غزة، ولقد رأينا خيارهم في انتخابات بيرزيت الأخيرة".

ووجه التحية إلى المشاركين في مسيرة العودة الكبرى، مضيفاً "بمسيرتكم الشعبية وقبضاتكم وإرادتكم وإيمانكم، فرضتم قضية فلسطين وقضية حصار غزة بقوة في المعادلة السياسية، وعلى الحلبة الدولية والإقليمية وكل الأطراف".

ونوه هنية إلى أن كل الأطراف والعالم تتفاعل مع مسيرة العودة الكبرى والمشاركين فيها، مشيراً إلى أن دماء غزة الطاهرة والزكية، أوقفت إعلان الرئيس الامريكي دونالد) ترامب لصفقة القرن.

وقال:"يوم نقل السفارة إلى القدس كان يريد أن يعلن صفقة بيع وتصفية فلسطين ودماؤنا هنا عرقلت وأوقفت إعلان الصفقة".

كما ثمن رئيس المكتب السياسي: "قرارات مجلس حقوق الإنسان بشأن مسيرة العودة، ومطالبته برفع الحصار عن قطاع غزة، وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في المجزرة التي ارتكبها الصهاينة في غزة".

كما شدد على أن فلسطين وغزة والقدس هي رافعة وكرامة وشرف الأمة، وأن شباب مسيرة العودة هم من جلبوا القمة الإسلامية لتنعقد من أجل غزة والقدس وفلسطين.