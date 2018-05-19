عدالة": 21 معتقلا بشكل غير قانوني في حيفا وعنف الشرطة غير مسبوق

أكد مركز عدالة العامل في الأراضي المحتلة عام 1948، اليوم السبت، أن العنف الذي استخدمه أفراد الشرطة والقوات الخاصة خلال مظاهرة حيفا، أمس الجمعة، لم يكن مسبوقا، وأنه تم اعتقال 21 شخصًا بشكل غير قانوني رغم سلمية المظاهرة.

وأضاف المركز، في بيان له، أن الشرطة لم تقف عند هذا الحد، بل منعت الناس من التحرك أو الذهاب إلى البيت بعد تفريق المظاهرة بالقوة وحاولوا حصار المتظاهرين.

وتابع: "لم تنته اعتداءات الشرطة في الميدان فقط، بل امتدت إلى مركز الشرطة حيث اعتدت على قسم من المعتقلين، واضطروا لنقل 4 منهم للمستشفى لتلقي العلاج بعد إصرار المحامين، مثل مدير جمعية مساواة جعفر فرح، الذي كسر أفراد الشرطة ساقه خلال الاعتداء عليه".

وشدد مركز عدالة على أن الاعتداء على المظاهرة السلمية وحصار المتظاهرين واعتقالهم هو غير قانوني.

ودعا مركز عدالة إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين الذين شاركوا في مظاهرة سلمية ومارسوا حقهم الطبيعي في التعبير، ولكن قابله عنف غير مسبوق من الشرطة.

ــــ