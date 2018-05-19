زكريا الأغا لرئيس عباس: الإجراءات بغزة لم تحقق غرضها

وجه عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير سابقاً، زكريا الآغا، عبر صفحته الشخصية بـ (فيسبوك) رسالةً للرئيس محمود عباس حول الأوضاع في قطاع غزة.

وقال الآغا، في رسالته: "سيدي الأخ الرئيس أبو مازن، من غزة هاشم المكلومة، والتي يكاد أبناؤك فيها أن يفقدوا الأمل في الاستمرار في الحياة، أخاطبك بكل الصدق والمحبة والاحترام، لكي تأخد قرارك الحكيم بوقف كل الإجراءات التي تم اتخاذها بخصوص ما يجري في غزة".

وأضاف: "مع احترامنا للدوافع التي كانت وراء هذا القرار إلا أن الواقع أثبت أن هذا القرار لم يحقق الغرض المنشود؛ بل كان له أثر عكسي تماماً، فقد زاد من معاناة المواطنين هنا وسط حالة الحصار والأوضاع المعيشية السيئه التي يمرون بها، وبلغ الأمر درجة أن المواطن هنا بات يشعر بالظلم والإجحاف والغربة عن محيطه الفلسطيني، وكأنه حمولة زائدة يجب التخلص منها".

وأكمل: "أنا لا أقول كلاماً مرسلاً ولكني أعبر بصدق عن شعور المواطنين أبنائك هنا في هذا الجزء العزيز على قلبك من هذا الوطن، وأي كلام آخر يمكن أن يصلك خلاف ذلك فهو غير صحيح بالمطلق".

واستطرد: "أتمني عليك أخي الرئيس أبا مازن، أن تأخد قرارك الفوري بوقف كل الإجراءات التي تم اتخاذها قبل عام والعودة إلى الوضع الذي كان قبل ذلك، وخاصة أبنائك العاملين في السلطة الوطنية، الذين ضاقت بهم سبل العيش، ولم يعودوا يجدون حتى لقمه العيش التي يسدون بها رمق أسرهم".

وتابع: "أخي الرئيس أرجو أن لا يطول انتظارنا لقرارك الحكيم لقد بلغت القلوب الحناجر؛ لقد بلغت القلوب الحناجر".