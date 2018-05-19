تظاهرة في ملبورن الأسترالية للتنديد بالمجزرة الإسرائيلية في غزة



شهدت مدينة ملبورن الأسترالية اليوم السبت، تظاهرة للتنديد بمجزرة غزة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين الماضي.

وشارك عدد كبير من الأستراليين الذين ينتمون إلى أعراق مختلفة في التظاهرة التي نظمتها مجموعة "التضامن الأسترالي الفلسطيني" (منظمة مجتمع مدني) أمام مكتبة الولاية وسط ملبورن.

وردد المتظاهرون هتافات منددة بالمجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، ورفعوا لافتات رافضة للصمت الدولي حيالها.

وفي حديثه للأناضول، أشار المتحدث باسم المجموعة ناصر مشني، إلى أن الأراضي الفلسطينية خاضعة للاحتلال الإسرائيلي منذ 70 عاما، وأن قوات الأخير ترتكب المجازر ضد الأبرياء.

وأوضح أنهم اجتمعوا من أجل التضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يقاوم الاحتلال الإسرائيلي.

وقال: "إسرائيل قتلت 62 شخصا (في غزة)، من بينهم أطباء وممرضون وصحفيون وطفلة تبلغ من العمر ثمانية أشهر.

وأضاف: "تعتقد إسرائيل أن الجميع إرهابيون، ونحن هنا اليوم لإحياء ذكرى أولئك المقاومين هناك".

وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ الاثنين، مجزرة بحق المتظاهرين السلميين على حدود قطاع غزة، استشهد فيها 64 فلسطينيا وجرح 3244 آخرون بالرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وكان الفلسطينيون يحيون الذكرى الـ 70 للنكبة، ويحتجون على نقل السفارة الأمريكية لدى الاحتلال من تل أبيب إلى القدس المحتلة، الذي تم الاثنين الماضي.