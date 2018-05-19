"غير الطبطبة" .. خمس طرق ناجحة لاختيار بطيخة حمراء

ضربات على البطيخة ومراقبة الوزن، ربما هذا ما يعرفه الناس عن اختيار البطيخة المناسبة، لكن لماذا تتركون الأمر للحظ؟ في هذا الخبر نقدم إليكم 5 طرق لتحصلوا على بطيخة حمراء دائماً:

1. لا عيوب

تقول صحيفة "نيويورك تايمز"، قبل كل شيء يجب أن يكون شكل البطيخة متناسقاً، وأن تخلو من أية ضربات أو مطبات، لأن هذه الأخيرة تعني أنها لم تتلق الشمس والماء المثاليين لتنمو، ما يسبب عدم التناسق من الخارج، والجفاف من الداخل، والقاعدة تقول، "ماء أكثر = حمرة أكثر".

2. لا لمعان

ينصح موقع "ويكي هاو" التعاوني، بالانتباه إلى لون البطيخة، فإضافة إلى شكلها المتناسق، يجب أن يكون لونها داكناً وغير لامع، اللمعان يعني أنها غير ناضجة بعد.

3. المساحة الفاتحة

تنصح الصحيفة بالبحث عن بطيخة تحتوي على مساحة فاتحة اللون، تلك المساحة تكون هي جانب البطيخة الموضوع على الأرض أيام نموها.

وكلما كان لون تلك المساحة داكناً كان أفضل، فمثلاً مساحة صفراء أفضل من مساحة بيضاء، ومساحة بيضاء أفضل من عدم وجودها إطلاقاً، لأن غيابها يعني أنها قد قُطفت قبل الأوان.

4. الهز

قوموا برفع البطيخة للإحساس بوزنها، الماء يعني الحمرة، وكلما كان بداخلها ماء أكثر كانت أثقل، أي أن البطيخة يجب أن تكون أثقل مما تبدو عليه من الشكل الخارجي، ويمكن كذلك أن تزنوا بطيخات عدة من الحجم نفسه، وتأخذوا أثقلها.

5. الضرب عليها

تبقى تقنية صعبة، وتحتاج وقتاً لاحترافها، لكن القاعدة تقول، "يجب أن يكون الصوت دقيقاً وليس عميقاً"، لأن الصوت العميق يعني أن البطيخة ليست ناضجة، بل قد تعرضت إلى مشاكل في التلقيح، أو إلى كمية مبالغ فيها من السماد والماء.