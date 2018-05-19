أسوشيتد برس : ترامب حدد موعد طرح "صفقة القرن"

نقلت وكالة أسوشيتد برس، عن مسؤولين أمريكيين اليوم السبت قولهم، أنَّ إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعتزم طرح "صفقة القرن" في النصف الثاني من حزيران/يونيو المقبل، أي بعد شهر رمضان مباشرة.

وأوضحت الوكالة، أن خمسة مسؤولين أمريكيين وأحد أعضاء مجلس الشيوخ، أكدوا أن الإدارة الأمريكية تنوي طرح ما أسموه "خطة السلام" بعد شهر رمضان مباشرة، إذ أعد الخطة كل من صهر ترامب جاريد كوشنر، ومبعوثه الخاص للمفاوضات الدولية جيسون غرينبلات، وشرع كلٌ منهما بالفعل في إبلاغ بعض الحلفاء بعناصر الخطة.

وأشار التقرير الذي نشرت الـ"أسوشيتد برس" أن احتمالات اهتمام السلطة الفلسطينية بـ"خطة السلام" يبدو خافتًا، خاصة وأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، استدعى رئيس البعثة الفلسطينية في وقت سابق من هذا الأسبوع، احتجاجًا على افتتاح السفارة الأمريكية في القدس.