تحديد موعد النظر للإفراج المبكر عن الأسير عويسات

قال محامي هيئة الأسرى كريم عجوة، اليوم السبت، ان الاسير المريض عزيز عويسات، ما زال وضعه الصحي صعبا وخطيرا، وهو يعيش على اجهزة التنفس، والتخدير، في غرفة العناية المكثفة في قسم القلب في مستشفى "أساف هروفيه" الاسرائيلي.

واضاف عجوة الذي تمكن من زيارة عويسات في أسره بالمستشفى، انه تم تحديد جلسة للنظر في طلب هيئة شؤون الاسرى الافراج المبكر والعاجل عن الاسير عويسات لأسباب صحية وذلك يوم 25 ايار الجاري في محكمة الصلح بالرملة.

وكان الاسير عويسات قد خضع لعملية جراحية في القلب في مستشفى "تل هشومير" يوم 9 ايار الجاري حيث تم تركيب جهاز على القلب اثر اصابته بجلطة حادة.

وقال المحامي عجوة "انه بتواصل مع مصلحة السجون تم الحصول على الموافقة بزيارة عائلة الاسير عويسات، حيث تمكن شقيقه وابنه من زيارته امس الجمعة.

يذكر ان الاسير عويسات (53 عاما) من سكان جبل المكبر بالقدس المحتلة، والمحكوم بـ30 سنة منذ تاريخ اعتقاله عام 2014، قد تعرض لاعتداء وحشي على يد قوات قمع تابعة لمصلحة السجون يوم 2 ايار الجاري في سجن "ايشل" على إثر اتهامه بضرب احد الضباط خلال عملية تفتيش جرت في السجن، حيث تم الاستفراد به بعد اخراجه من السجن، والاعتداء بشكل وحشي عليه، ما ادى الى اصابته بجلطة حادة وتعطل عمل القلب.