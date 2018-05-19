وقفة احتجاجية على مجزرة غزة ونقل السفارة في روما

شهدت العاصمة الإيطالية روما مساء الجمعة، وقفة احتجاجية أمام سفارة الولايات المتحدة نظمها أمريكيون وإيطاليون داعمين لفلسطين، والقضية الفلسطينية للتنديد بنقل السفارة الأمريكية للقدس والمجزرة الإسرائيلية بغزة.

وشارك عدد كبير من الأمريكان والإيطاليين فضلاً عن العرب والفلسطينيين في الوقفة التي نظمها "الاتحاد الديمقراطي العربي الفلسطيني".

وجاءت الوقفة لرفض نقل السفارة الأمريكية من "تل أبيب" إلى القدس المحتلة، وللتنديد بالمجزرة "|الإسرائيلية" بحق الفلسطينيين يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين بقطاع غزة، والتي أسفرت عن سقوط 66 شهيدًا وإصابة حوالي 3 ألاف.

وبدأت الوقفة الاحتجاجية بمسيرة انتهى بها المطاف أمام مقر السفارة الأمريكية، وشارك فيها عدد من مسؤولي "الاتحاد الديمقراطي العربي الفلسطيني"، من بينهم أمينه العام خالد القاسي.

وأدان بعض المسؤولين عن تنظيمها العدوان "الإسرائيلي" وقرار نقل السفارة الأمريكية للقدس، كما أكدوا تضامنهم مع الشعب الفلسطيني في قضيته.