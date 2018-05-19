الشعبية:مظاهرات حيفا تستعيد دور الداخل المحتل ووحدة الأرض والشعب

أشادت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بجماهير شعبنا في الوطن المحتل عام 1948 الذين خرجوا مساء أمس الجمعة إلى شوارع مدينة حيفا المحتلة تنديداً بالجرائم الصهيونية ضد قطاع غزة، وتأكيداً منهم على وحدة الأرض والشعب والمصير، ورفضاً لكل المشاريع التصفوية التي تستهدف قضيتنا الفلسطينية.

وقالت الجبهة خلال بيان لها وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه :"إن جماهير شعبنا في الداخل المحتل يجسدون بالتحامهم مع غزة وتشبثهم بحقوقهم الثابتة عمق ارتباط الإنسان الفلسطيني بأرضه، وأن القوانين الصهيونية العنصرية والسياسات الاحتلالية المتواصلة بحقهم والهادفة لطردهم والاستيلاء على أرضهم فشلت في أن تزحزح تجذرهم بأرضهم وتشابكهم والتحامهم مع أبناء شعبنا وخصوصاً في غزة".

واعتبرت الجبهة أن تنظيم هذه الوقفة الحاشدة في مدينة حيفا تأكيد على فشل محاولات الاحتلال لتهويد مدننا الفلسطينية وطمس هويتها وطابعها العربي أو قتل فكرة المقاومة داخل أبناء الداخل المحتل، فقد أثبتت الفعالية الحاشدة والرسائل السياسية القوية التي خرجت من قلب حيفا عروس الكرمل، أنها كانت وما زالت وستبقى عربية فلسطينية.

وأكدت الجبهة على أهمية استمرار مسيرات العودة وانتقالها إلى كافة ساحات الوطن والشتات، لمواجهة السياسات الإجرامية الصهيونية، ولإسقاط المشاريع التصفوية، وتأكيداً على ثوابت وحقوق شعبنا، داعية مدن وقرى الضفة إلى أن تتحوّل إلى كتلة لهب غاضبة في وجه الاحتلال الصهيوني ومواقعه العسكرية ومستعمراته .