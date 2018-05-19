اجتماعات مكثفة بشأن غزة تُفزع السلطة والسنوار قريباً في القاهرة

من المقرر أن يتجه وفد من «حركة المقاومة الإسلامية» (حماس) إلى العاصمة المصرية القاهرة، برئاسة رئيس الحركة في قطاع غزة، يحيى السنوار، وذلك في غضون الأسبوعين المقبلين، من أجل التباحث في مستجدات الأوضاع في القطاع، إكمالاً للتفاهمات بين الحركة و«الاستخبارات العامة» المصرية جراء «مسيرات العودة». وهذه هي الزيارة الأولى للسنوار إلى مصر عقب لقاءات المصالحة التي عقدت في تشرين الثاني الماضي، إذ سافر أكثر من وفد حركي، لكن كانت برئاسة إسماعيل هنية من دون مشاركة السنوار.

مصادر مطلعة على أجواء المحادثات الجارية كشفت عن «اجتماعات مكثفة» عُقدت خلال الأسبوع الماضي و«أثارت فزع رئيس السلطة محمود عباس» الذي بدأ بالتحرك لإجهاض نتائج المحادثات.

لكنها تشرح أن السنوار «يتجه لبحث رزمة تقديمات لكنها لم ترتق بعد إلى مستوى العرض المتكامل؛ هي أفكار جادة تحمل في طياتها تحسينات مهمة على الجانبين الإنساني والاقتصادي مع الاتجاه إلى إجبار رئيس السلطة محمود عباس على تشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى المهام المناط بها وفي مقدمها حل أزمة الموظفين، على أن يسبق ذلك إعلان السلطة رفع إجراءاتها العقابية عن غزة».