3 أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

أكدت إذاعة "صوت الاسرى"، أن ثلاثة أسرى من الضفة الغربية يدخلون اليوم، أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال، بينهم أسير محكوم بالمؤبد.

والاسرى هم : الأسير عماد محمود إبراهيم أبو عجمية (37 عامًا) من بيت لحم معتقل منذ العام 2003 ومحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة وقضى 15 عامًا داخل سجون الاحتلال .

الأسير محمد إسماعيل سلامة عبيات (28 عامًا) من بيت لحم معتقل منذ العام 2008 ومحكوم بالسجن 14 عامًا وقضى عشرة أعوام داخل سجون الاحتلال .

الأسير عمار صالح محمد أبو غليون (38 عامًا) من جنين معتقل منذ العام 2008 ومحكوم بالسجن 13 عامًا وقضى عشرة أعوام داخل سجون الاحتلال.