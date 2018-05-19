ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

7 Menu
  1. الرئيسية
  2. أسرى
  3. عرض الخبر

3 أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 09:36 - 19 مايو 2018
معتقل معتقل
مشاركة

أكدت إذاعة "صوت الاسرى"، أن ثلاثة أسرى من الضفة الغربية يدخلون اليوم، أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال، بينهم أسير محكوم بالمؤبد.

والاسرى هم : الأسير عماد محمود إبراهيم أبو عجمية (37 عامًا) من بيت لحم معتقل منذ العام 2003 ومحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة وقضى 15 عامًا داخل سجون الاحتلال .

الأسير محمد إسماعيل سلامة عبيات (28 عامًا) من بيت لحم معتقل منذ العام 2008 ومحكوم بالسجن 14 عامًا وقضى عشرة أعوام داخل سجون الاحتلال .

الأسير عمار صالح محمد أبو غليون (38 عامًا) من جنين معتقل منذ العام 2008 ومحكوم بالسجن 13 عامًا وقضى عشرة أعوام داخل سجون الاحتلال.

متعلقات