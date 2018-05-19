الشمالية ترفض استقبال صحافيين جنوبيين لهذا السبب

أعلنت سيول رفض بيونغيانغ الموافقة على لائحة تضمّ أسماء صحافيين كوريين جنوبيين، كانوا يأملون بتغطية تفكيك موقع للتجارب النووية في كوريا الشمالية.

وذكرت وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية أن الدولة الستالينية «امتنعت عن قبول» لائحة بصحافيين قدّمتها سيول لحضور تفكيك الموقع.

وكانت كوريا الشمالية دعت عدداً محدوداً من الصحافيين، من كوريا الجنوبية ودول أخرى، ليتابعوا هذا الشهر «مراسم تفكيك» موقع «بونغي - ري» لتجارب الأسلحة النووية، وهي منشأة سرية محاذية للصين.

لكن وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية أفادت الثلاثاء بأن بيونغيانغ ألغت محادثات كانت مقررة مع سيول، تعبيراً عن استيائها من تدريبات عسكرية أميركية - كورية جنوبية.

واتهم أبرز مفاوضي كوريا الشمالية، سيول بالجهل وعدم الكفاءة، ودان المناورات، مهدداً بوقف كل المحادثات مع الجنوب.

وأثار ذلك شكوكاً في عقد قمة تاريخية، يُفترض أن تستضيفها سنغافورة في 12 حزيران (يونيو) المقبل، بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وسعى ترامب إلى استرضاء كيم، مقدماً ضمانات تؤكد أن سلامته ستكون مكفولة في أي اتفاق، مشدداً على أن «النموذج» الليبي لن يُطبق على كوريا الشمالية، علماً أن جون بولتون، مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، كان تحدث مراراً عن ذلك.

وقال ترامب إن القمة مع كيم لا تزال قائمة «على حد علمي»، لافتاً إلى أن الزعيم الكوري الشمالي قد يكون تأثر ببكين، بعد زيارتين إليها أخيراً، التقى خلالهما الرئيس شي جينبينغ.