صحيفة "إسرائيلية": ترامب سيطرح خطته "للتسوية" بعد رمضان

قالت صحيفة يديعوت احرنوت "الإسرائيلية" صباح اليوم السبت: "إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تستعد لنشر خطته للتسوية بين الفلسطينيين و"الإسرائيليين" الشهر المقبل، أي بعد فترة وجيزة من شهر رمضان بالتحديد".

وأضافت الصحيفة: "إن المعلومات نُقلت عن خمسة من المسؤولين في الادارة ومساعد في الكونغرس الأمريكي".

وأشارت إلى أن المسؤولين حذروا في الوقت ذاته من أن نشر الخطة قد يتم تأجيله وفقا للتطورات الإقليمية في المنطقة.

ووفقا للصحيفة التي نسبت التقرير لوكالة "AP" الامريكية، فقد بدأ كبير مستشاري ترامب وزوج ابنته جاريد كوشنر، والمبعوث الامريكي إلى المنطقة جيسون جرينبلات، بإطلاع حلفاء الولايات المتحدة على تفاصيل الخطة.

يذكر أن الإدارة الأمريكية نقلت سفارتها من "تل أبيب" إلى القدس المحتلة بتاريخ (14/5/2018) ضاربة بعرض الحائط كافة الانتقادات الدولية لنقل السفارة.