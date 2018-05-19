قافلة مساعدات طبية وغذائية مصرية تصل غزة

ادخلت السلطات المصرية قافلة كبيرة من المساعدات الطبية والغذائية إلى قطاع غزة.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط فجر اليوم السبت، "إن القافلة تضمنت مستلزمات طبية لإمداد المستشفيات في غزة بالأدوية في ضوء النقص الذي تعاني منه بالإضافة إلى مواد غذائية لتوزيعها مع حلول شهر رمضان".

وأضافت الوكالة، إنه تم إرسال سيارات اسعاف لنقل الحالات الحرجة للعلاج في المستشفيات المصرية بالعريش والاسماعيلية والقاهرة.

وقالت "إن هذه المساعدات تأتي تجسيدا لعمق الروابط والصلات التي تجمع الشعبين الشقيقين وامتدادا للدور الإنساني الذي تقوم به مصر وكافة مؤسساتها وقيادتها لتخفيف المعاناة عن الأشقاء الفلسطينيين في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها نتيجة للحصار والتصعيد الاسرائيلي الاخير.

يذكر أن الرئيس السيسي أصدر توجيهاته مساء أمس للأجهزة المعنية باتخاذ ما يلزم لاستمرار فتح معبر رفح البرى طوال شهر رمضان المبارك.

ومن جانبها أكدت سفارة دولة فلسطين في القاهرة استمرار وصول جرحى ومصابي قطاع غزة نتيجة العدوان الاسرائيلي وذلك لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية بالعريش والاسماعيلية والقاهرة.

وأوضحت السفارة انه يتم نقل الجرحى عن طريق معبر رفح حيث يتواجد فريق طبي بقيادة وكيل وزارة الصحة المصري عربي محمد، أمام معبر رفح لاستقبال كافة الحالات القادمة ويرافق كل حالة مرافق حيث تقدم لهم في المستشفى العريش الخدمة والعناية الطبية اللازمة، وتستمر حالة رفع درجة الاستعداد داخل المستشفيات لهم مع توفير أطقم سيارات الإسعاف تنتظر أمام المستشفى في وضع استعداد لنقل أي حالة للمحافظات الاخرى حيث بدأ تلقي المصابين العلاج منذ الاسبوع الماضي بمستشفى العريش العام وتم نقل بعضها مؤخرا الى مستشفى معهد ناصر بالقاهرة.