الطقس: أجواء جافة والحرارة اعلى من معدلها العام بـ11 درجة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، ان تكون الأجواء اليوم السبت، شديدة الحرارة وجافة ومغبرة في بعض المناطق، حيث تكون درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 11 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وأشارت إلى أن الليلة ستكون الأجواء صافية ودافئة في معظم المناطق، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الأحد يطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقاء الجو حار إلى شديد الحرارة وجافاً ومغبراً في بعض المناطق، وتبقى درجات الحرارة اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وفي يوم الأثنين يطرأ انخفاض طفيف اخر على درجات الحرارة مع بقاء الجو حار الى شديد الحرارة وجافاً ومغبراً في بعض المناطق، وتبقى درجات الحرارة اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

اما الثلاثاء يكون الجو حاراً الى شديد الحرارة وجافاً ومغبراً في بعض المناطق، حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 9 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين خلال موجة الحر من: التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة اثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً، خطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الاعشاب الجافة.