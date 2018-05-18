الهيئة الوطنية لمسيرة العودة تدعو للاستعداد لـ #جمعة مستمرون رغم الحصار

أكدت الهيئة الوطنية لمسير العودة و كسر الحصار أن مشاركة المواطنين في جمعة الوفاء للشهداء والجرحى رغم جراحاتهم ودمائهم أتثبتوا للقاصي والداني أن المسيرة لن تتوقف وأن الدماء التي اريقت بمليونية العودة الكبرى لن تضيع سدى بل ستلاحق الاحتلال العنصري في كافة المحافل الانسانية والقانونية.

و أكدت الهيئة في بيان لها مساء الجمعة أن الكذب والتزوير وتزييف حقائق التاريخ والجغرافيا الذي يمارسه العدو، لن يغير من حقيقة أن فلسطين هي للشعب الفلسطيني وأن العودة حق لا يمكن تجاوزه مهما بلغت التضحيات .

و أوضحت الهيئة أن مشاركة آلاف المواطنين اليوم في مسيرة العودة أسقطت كل المؤامرات، حينما استأنفوا المسيرة موحدين متماسكين متحدين رغم القتل والجراح، و نجحوا رغم الجوع والعطش ورغم حرارة الجو و جرائم الاحتلال في وضع قدم راسخة على درب العودة لوقف الأكاذيب والشائعات والفبركات الصهيونية.

و دعت اللجنة للمشاركة في فعاليات جمعة "مستمرون رغم الحصار " 25/5/2018 حتى تحقيق الاهداف التي ضحى من اجلها الشهداء والجرحى، مؤكدة على استمرار فعاليات المسيرة يومياً وأسبوعياً طيلة شهر رمضان المبارك، وفقاً للجدول الذي ستصدره الهيئة لاحقاً .

و دعت جماهير شعبنا العظيم إلى توخي الحذر من الإشاعات التي يطلقها الاحتلال بهدف شق الصفوف وبث الاحباط في القلوب، كما دعت إلى استقاء معلوماتهم من البيانات الرسمية للهيئة الوطنية لمسيرة العودة وكسر الحصار.

كما أكدت الهيئة على أن جميع أعضائها ومفاصلها يتحركون بمعية شعبهم حراكاً واضحاً شفافاً نحو النصر والعودة وكسر الحصار الظالم على شعبنا.

كما وجهت الهيئة الشكر لمصر على قرار فتح المعبر امام شعبنا المحاصر، داعية لفتحه بشكل دائم.

كما تطالب الهيئة منظمة التعاون الاسلامي التي تعقد اجتماع لها اليوم باسطنبول باتخاذ القرارات الكفيلة بانهاء الحصار عن شعبنا واسقاط صفقة القرن ومنع التطبيع مع الاحتلال لحماية القدس من التهويد .