مقتل ضابط مصري و إصابة اخر في تفجير شمال سيناء

قتل ضابط شرطة مصري وأصيب قائد قوة الأمن المركزي في شمال سيناء، فجر اليوم الجمعة، عقب انفجار عبوة ناسفة في مدرعة كانا على متنها ليلة أثناء توزيع وجبة السحور.

وبحسب مصادر مصرية، فإن "النقيب عبد المجيد الماحي قتل وأصيب مدير إدارة الأمن المركزي في شمال سيناء اللواء ناصر حسين بنزيف في المخ، إثر انفجار عبوة ناسفة في المدرعة التي كانا يستقلانها أثناء قيامهما بتوزيع وجبات السحور على أفراد الشرطة في كمائن عدة بمدينة العريش".

ويشن الجيش المصري بالتعاون مع الشرطة حملة عسكرية موسعة في سيناء منذ فبراير الماضي تستهدف القضاء على الجماعات المتطرفة.

ويذكر أن الجيش المصري أعلن أمس الخميس، مقتل 19 "عنصرا تكفيرياً" بعمليات نفذها الأيام الماضية في سيناء، حيث تخوض قوات الأمن في شمال سيناء مواجهات عنيفة ضد مجموعات متطرفة.