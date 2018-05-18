شرطة الاحتلال تعتدي على مظاهرة منددة بمجزرة غزة في حيفا

قمعت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال مساء اليوم الجمعة مظاهرة غاضبة نظمها فلسطينيو أراضي الـ48 في حيفا، تضمناً مع قطاع غزة، واعتقلت عددًا من المشاركين حتى الآن، بينهم قاصرون.

وأحاطت الشرطة المتظاهرين، ومنعت أي أحد من الخروج من المظاهرة أو الدخول إليها، بالإضافة إلى اعتقال 7 أشخاص على أقل تقدير حتى الآن.

كما اعتدت شرطة الاحتلال على النائبين بالكنسيت، جمال زحالقة وحنين زعبي.

وشارك العشرات من الناشطات والناشطين السياسيين في المظاهرة نصرة لغزة وتنديدا بالمجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، بالتزامن مع افتتاح السفارة الأميركية في القدس المحتلة، يوم الإثنين الماضي.

وطالب المشاركون في المظاهرة برفع الحصار عن قطاع غزة وإنهاء الاحتلال، مناصرة لنضال الغزيين وفعاليات مسيرة العودة، وتنديدا بمجازر الاحتلال الدموية بحق المتظاهرين السلميين.