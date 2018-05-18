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كشف اسماء المسافرين عبر معبر رفح ليوم غدٍ السبت

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 20:44 - 18 مايو 2018
معبر رفح معبر رفح
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أعلنت زارة الداخلية بغزة مساء اليوم الجمعة كشف أسماء المسافرين عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ السبت 19 مايو 2018.

و دعت الوزارة المواطنين الواردة أسماؤهم في الكشف، التوجه لصالة أبو يوسف النجار بخان يونس غداً الساعة 07:00 صباحاً لتسهيل سفرهم.

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