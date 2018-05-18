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جمعة الوفاء للشهداء

إصابة 56 فلسطينيا برصاص الاحتلال قرب حدود غزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 20:02 - 18 مايو 2018
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أُصيب 56 فلسطينياً، اليوم الجمعة، جرّاء استهداف جيش الاحتلال للمتظاهرين السلميين قرب السياج الأمني الفاصل بين شرقي قطاع غزة و الأراضي المحتلة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان مقتضب، إن "56 فلسطينيا أصيبوا بجراح مختلفة وبالاختناق بالغاز المدمع، شرقي قطاع غزة".

وعصر اليوم، توافد المواطنون الفلسطينيون نحو مخيمات "العودة" (الخمسة)، للمشاركة بمسيرات العودة، والتي أطلقت عليها الهيئة الوطنية العليا للمسيرة اسم "جمعة الوفاء للشهداء".

وبدأت مسيرات العودة، في 30 مارس/ آذار الماضي، حيث يتجمهر آلاف الفلسطينيين، في عدة مواقع قرب السياج الفاصل بين القطاع و الاراضي المحتلة، للمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى قراهم ومدنهم التي هجروا منها عام 1948.

ومنذ ذلك اليوم، استشهد 116 فلسطينياً وأصيب نحو 12 ألف آخرين، برصاص الاحتلال قرب حدود قطاع غزة، وفق أحدث الاحصائيات.

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