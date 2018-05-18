8 قتلى بإطلاق نار داخل مدرسة في تكساس الأمريكية

قتل مالا يقل عن 8 أشخاص وأصيب آخرون إثر حادث إطلاق نار وقع داخل مدرسة "سانتا في" الثانوية بولاية تكساس جنوبي الولايات المتحدة.

وقالت المدرسة في بيان على موقع "فيسبوك" إنّ "عددًا من المصابين (لم تذكر عددهم) سقطوا جراء إطلاق النار الذي وقع في المدرسة عند الساعة الثامنة صباحًا بالتوقيت المحلي (13:00 ت.غ)"، فيما ذكرت وسائل إعلام محلية بأن حادث إطلاق النار أوقع 8 قتلى على الأقل وإصابة أخرين.

من جهتها، نقلت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية عن مسؤولين بالمدرسة، إنه "تم إلقاء القبض على منفذ الهجوم".

كما لفتت إلى استمرار عمل وكالات إنفاذ القانون في الولاية لـ"ضمان أمن مبنى (المدرسة) وتقديم كافة بروتوكولات إدارة الطوارئ".

وتقع مدرسة "سانتا في" في مدينة تحمل الاسم ذاته، ويعيش فيها 13 ألف شخص.

وبحسب أحدث إحصائيات لمنظمة "أرشيف العنف المسلح" (أمريكية غير حكومية)، أفضت حوادث إطلاق النار التي شهدتها الولايات المتحدة منذ مطلع العام الجاري، إلى مقتل 5 آلاف و400 شخص.

وبلغ عدد حوادث إطلاق النار التي وقعت منذ بداية العام، 21 ألفًا و773 واقعة، سقط فيها 233 طفلًا دون سن الحادية عشر بين قتيل وجريح.