الألاف يشاركون في تجمع "دعم القدس" في اسطنبول

شارك مئات الآلاف من الأتراك بتظاهرة حاشدة في مدينة اسطنبول التركية، دعمًا لفلسطين ضد المجزرة الاسرائيلية التي قامت بها على غزة يوم الاثنين الماضي "مليونية العودة"، بالتزامن مع نقل السفارة الأميركية إلى القدس.

ورفع المشاركون في المظاهرة التي جرت في ميدان "يني قابي" في اسطنبول بمشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء رامي الحمد الله، العلمين الفلسطيني والتركي وصور المسجد الأقصى وقبة الصخرة المشرفة، كذلك صور الشهداء الذين ارتقوا خلال المسيرات بغزة.

كما ورددوا شعارات النصر وهتافات تندد بجرائم الاحتلال، منذ انطلاق مسيرات العودة الكبرى.

وتهدف المسيرة الحاشدة التي دعا إليها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى إعلان التضامن مع الشعب الفلسطيني، ورفض نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس المحتلة.