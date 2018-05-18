ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

9 Menu
  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية
  3. عرض الخبر

جريمة قتل تهز مراكش في أول أيام الصيام

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 17:52 - 18 مايو 2018
جريمة قتل في مراكش جريمة قتل في مراكش
مشاركة

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة، الخميس، بمنزل عائلته بحي ازيكي بمقاطعة المنارة التابعة لمراكش، إثر تلقيه ضربة قوية من شقيقه.

وحسب مصادر هسبريس فإن الجاني، الذي يبلغ 50 سنة من عمره، ضرب أخاه الهالك على مستوى رأسه بقطعة حديدية ما أدى إلى وفاته في الحين، مرجحة أن تكون أسباب الخلاف عائليه.

وأضافت المصادر ذاتها أن عناصر الدائرة الأمنية 12 تمكنت من اعتقال الجاني بعد تدخلها رفقة السلطة المحلية بالملحقة الإدارية ازيكي وأعوانها، ليتم نقله إلى مقر ولاية أمن مراكش قصد تعميق البحث معه قبل إحالته على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش.

متعلقات